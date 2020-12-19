تلبية لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء

المصدر: أبوظبي - وام، قسم المحليات

تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء، شهدت جميع المساجد والمصليات في الإمارات أمس صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من انتشار فيروس «كوفيد 19».

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت.. وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أم المصلين - في خطبته أحكام صلاة الاستسقاء التي تؤدى عند انحباس المطر.. وأوصى المصلين بتقوى الله حق تقاته والتقرب إليه بالتوبة النصوح والإلحاح في الدعاء والتقرب بالأعمال الصالحة.. داعياً الله العلى القدير أن يغيث العباد والبلاد.

وقال: إن الماء نعمة من أعظم نعم الله وهو من أسباب استمرار الحياة.. مؤكداً أن من أسباب نزول المطر كثرة الاستغفار وأن الله تعالى أمر عباده بأن يلجؤوا إليه ويتضرعوا له.. فاللهم اجعلنا لك مستغفرين وعلى أمرك مستقيمين واجعلنا يا ربنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتاب إليك فقبلته واستسقاك فأغثته، وإن أعظم ما يتقرب به المرء للغفور الرحيم كثرة التوبة والاستغفار. ورفع الأمام والمصلون في ختام الدعاء أكف التضرع إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد وينبت الزرع بالأرض وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يسقنا من بركات السماء وينبت لنا الزرع من بركات الأرض، كما أدى صاحب السمو حاكم عجمان بعد ذلك صلاة الجمعة مع جموع المصلين.

عجمان وأم القيوين

وأدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في مساجد ومصليات عجمان وأم القيوين، وذلك قبيل أداء صلاة الجمعة، وابتهل المصلون بالدعاء والتضرع إلى الله أن ينزل الغيث على البلاد ويعم الخير على الجميع وأن يرفع البلاء عن الأمة.

وشهد مسجد الشيخ حميد بن راشد في منطقة الراشدية حشوداً كبيرة من المصلين سائلين المولى العزيز الجليل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

وألقى إمام المسجد عبدالله سليمان الجيزاني خطبة أكد فيها أهمية الاستغفار وتقوى الله، مشيراً إلى أهمية التضرع إلى الله لينزل الغيث لضرورة المياه في حياة الناس.

كما أدى المصلون صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ زايد في إمارة أم القيوين، سائلين الله أن ينزل الغيث ويعم النماء الدولة.

الشارقة

وفي الشارقة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في مساجد ومصليات الشارقة يوم أمس وذلك قبيل أداء صلاة الجمعة، وابتهل المصلون بالدعاء والتضرع إلى الله أن ينزل الغيث على البلاد ويعم الخير، وشهد مسجد قناة القصباء في مدينة الشارقة حشوداً كبيرة من المصلين سائلين الله أن يعم الغيث.

العين

وأدى أهالي العين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ظهر أمس صلاة الاستسقاء بمساجد عدة في ضواحي المنطقة، وذلك قبل أداء صلاة الجمعة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تيمناً بسنة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» بإقامة «صلاة الاستسقاء»، طلباً لنزول الغيث. وتوجه أئمة المساجد بالدعاء والابتهال لله «تعالى» بأن يعم الغيث، وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

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