انطلاق فعاليات «مئوية زايد» بالقاهرة 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات منتدى مئوية زايد حكيم العرب في القاهرة خلال الفترة من 22- 24 ديسمبر الجاري، حيث يأتي المنتدى تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي نذر نفسه لخير الإنسانية وسعادة البشرية.

وأطلقت الهيئة العربية للبث الفضائي، هذه المبادرة العربية تقديراً للشيخ زايد «القائد الملهم» ولمواقفه الإنسانية التي لا تنساها ذاكرة الشعوب العربية وشعوب العالم.

ويرعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حفل الافتتاح يوم الثلاثاء المقبل في القاعة الكبرى لجامعة الدول العربية، وتكرم الأمانة لجامعة الدول العربية، سيرة الشيخ زايد بـ «درع السيرة الطيبة» عرفاناً بالمواقف والمآثر الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسيقوم رئيس المنتدى بتكريم الأمين العام للجامعة العربية بـ «درع العمل العربي المشترك» وأيضاً تكريم شخصيات عربية من رواد التنمية بـ «وسام رواد التنمية».

وتستمر الفعاليات المصاحبة للمنتدى على مدار ثلاثة أيام، وسينعقد مؤتمر صحافي بفندق كونراد القاهرة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمنتدى، والوفد الإماراتي، ووسائل الإعلام المصرية والعربية، لتسليط الضوء على وقائع حفل افتتاح المنتدى.

وبرعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وبحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، سيتم الافتتاح الرسمي لمعرض قصة وطن «زايد حكيم العرب» 23 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتشرف على إدارة المعرض وتنظيمه «مؤسسة وطني الإمارات»، ويضم المعرض ثمانية أقسام، من بينها قسم خاص بصور حصرية من أرشيف الجامعة العربية، ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى مساء 24 ديسمبر الجاري.

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