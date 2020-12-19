رسالة دكتوراه حول «تطوير نموذج لتقييم الحوكمة للتنمية الحضرية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نُوقشت ببرنامج الدكتوراه في الإدارة الهندسية في كلية الهندسة بالجامعة ، أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحثة أمل عبد الله آل خميس، بعنوان «تطوير نموذج لتقييم الحوكمة للتنمية الحضرية الدامجة والميسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام عملية التحليل الشبكي»، وذلك بإشراف الدكتور فكري الدويري، الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية بكلية الهندسة، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الأستاذ الدكتور جورديان أوديشوكو أوجياكو بكلية الهندسة، والدكتور أبو ألياس ساركر الأستاذ المشارك بكلية إدارة الأعمال.

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