تخريج الدفعة الأولى من الضباط المنتسبين للشهادة المهنية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بتخريج الدفعة الأولى من الضباط المنتسبين للشهادة المهنية في الدورة الاستراتيجية البحرية المتقدمة، وذلك بحضور كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى الدولة والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، والعميد ركن عبدالله فرج مسعود المحيربي، نائب قائد القوات البحرية، والنقيب بيير ألزويتا، رئيس القسم المسؤول عن العلاقات الدولية في البحرية الفرنسية.

وتعتبر الشهادة المهنية في الدورة الاستراتيجية البحرية المتقدمة هي دورة رفيعة المستوى تقدّمها جامعة السوربون أبوظبي ضمن برامج التعليم المستمر والتنفيذي بالتعاون مع البحرية الفرنسية لكبار الضباط الإماراتيين، وذلك بهدف تعزيز معارفهم وخبراتهم من خلال إثراء معلوماتهم حول التحديات العالمية التي يواجهها القطاع البحري، ومساعدتهم في صقل مهارات التفكير النقدي وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات على مستوى استراتيجيّ. بالإضافة لتقديم نظرة عامة ومتقدمة حول آخر المستجدات المتعلقة بالمجال البحري.

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