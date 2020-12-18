محمد بن راشد: السياحة في الوطن دعم لأبنائه واستكشاف للهوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن السياحة في الوطن هي دعم لأبنائه ، مشيراً سموه إلى أن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور والجدود والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه.

وقال سموه في حسابه على تويتر " سياحتي في وطني .. وطني الأجمل .. وطني الألطف .. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً .. حفظ الله بلادي الإمارات "..

ونشر سموه مجموعة من الصور خلال جولته في مدينة حتا، معلقاً عليها" من جولتي اليوم في حتا ... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن .. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية .. والجذور .. والجدود .. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه" ..

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز