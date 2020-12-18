ستيف هارفي يقدم أجمل معالم الإمارات لجمهور عالمي بتسع لغات

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم الممثل العالمي ستيف هارفي سلسلة أفلام قصيرة تجمع جولات على مختلف مناطق الدولة ومغامراتها المثيرة وتسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات وطبيعتها وثقافتها التعددية المتنوعة وذلك في إطار حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي انطلقت مؤخراً.

وتزور السلسلة، المتزامنة مع حملة "أجمل شتاء في العالم" والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، محطات مختلفة متنوعة في الدولة مع ستيف هارفي، أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في العالم، وعائلته،في جولة شاملة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.

وتعرّف حلقات السلسلة جمهوراً عريضاً بأجمل المعالم السياحية والطبيعية والثقافية والتراثية التي تضمها دولة الإمارات من خلال نشر محتوى الست حلقات على أربع منصات لستيف هارفي هي فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، ويوتيوب، وعرض ثلاث حلقات من البرنامج على 14 منصة خاصة بـ "ناس ديلي" وهي إنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وصفحات "ناس ديلي" بعدة لغات أبرزها الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والصينية والبرتغالية والعبرية والتايلندية والإندونيسية، وستبث الحلقات كل يوم جمعة ابتداءً من 18 ديسمبر 2020 ولغاية 22 يناير 2021.

وتتألف السلسلة، من ست حلقات شيقة تمتد كلٌ منها لعدة دقائق، وتسلط الضوء على موضوع مختلف يميز السياحة في دولة الإمارات ونقاط الجذب الترفيهية والطبيعية والثقافية والتاريخية فيها.

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