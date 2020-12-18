ديوان حاكم الفجيرة ينعى الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي

المصدر: وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ..المغفور له الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة .

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان :

بسم الله الرحمن الرحيم .. " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة 3 جماد أول 1442 هجرية الموافق 18 ديسمبر 2020 .

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد وعموم آل الشرقي الكرام مبتهلين إلى المولى تبارك تعالى ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وان ينزله منزلا مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

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