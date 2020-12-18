محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ 14 عالمياً في كفاءة التعامل مع كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حلّت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كورونا.

وقال سموه على تويتر: "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد.. كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا".

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