محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأمريكي - خلال اللقاء - جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

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