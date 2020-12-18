«لا تشلون هم» مبادرة إماراتية لتطعيم فقراء العالم ضد «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشن أطباء الإمارات، أول مبادرة تطوعية إنسانية عالمية، لاستقطاب الأطباء وتأهيلهم لتطعيم الفقراء بلقاح «كوفيد 19»، في شتى بقاع العالم، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة، تحت شعار «لا تشلون هم»، في بادرة تعد الأولى من نوعها في مجال التطوع الصحي التخصصي، بالشراكة مع المؤسسات الصحية والمؤسسات المانحة، من خلال ائتلاف تطوعي إنساني عالمي.

وتشتمل المبادرة على محورين، الأول: استقطاب وتدريب الكوادر الطبية افتراضياً وميدانياً، على إدارة فرق التطعيم المتنقلة، ومهارات تخزين وتوزيع وإعطاء اللقاح، وفق المعايير العلمية، والمحور الثاني: تمكين الأطباء للتطوع في فرق التطعيم، محلياً ودولياً.

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أطباء الإمارات يطلقون مبادرة لتطعيم فقراء العالم ضد «كوفيد 19»

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