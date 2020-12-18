عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع نظيره الباكستاني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه وشاه محمود قريشي التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19».

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر اللقاء حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

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