سيف بن زايد: عمر العلماء في الصباح مجنّد وفي المساء وزير

المصدر: دبي - البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه في «تويتر»، تقريراً أعدته شبكة «سي إن إن»، عن معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي يؤدي الخدمة الوطنية إلى جانب مهام منصبه.

ودوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان معلقاً: «في الحكومة الاستثنائية، في الصباح مجنّد في الخدمة الوطنية، وفي المساء وزير».

كما نشر سموه فيديو آخر، يتضمن تقريراً أعده أحد السائحين الأجانب عن الحياة في الإمارات، مدوّناً سموه: «أهلاً وسهلاً بالجميع في الإمارات، وشكراً لجميع الإماراتيين على مواطنتهم الإيجابية».

تقرير شبكة «سي إن إن» حمل عنوان: «عمر العلماء.. جندي في الجيش الإماراتي في النهار، ووزير في الليل»، وتناول كيف أن عمر العلماء الذي يضع ذكاءه الإلكتروني في خدمة بلاده وهو في سن الثلاثين يعيش حياة مزدوجة، ففي الساعة الرابعة والنصف صباحاً يبدأ روتينه اليومي، حيث يقود سيارته لمدة ساعة إلى معسكر التدريب، ومع شروق الشمس يقف الوزير في الصف مع بقية المجنّدين لأداء التمارين اليومية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز