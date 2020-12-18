تفاهم بين «دبي للإحصاء» وصندوق المعرفة لتعزيز الشراكة المعلوماتية

المصدر: دبي- البيان

وقّع مركز دبي للإحصاء، ومؤسسة صندوق المعرفة، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون المعلوماتي في مجال تبادل البيانات الإحصائية، والاستفادة منها بشكل فاعل، بما يدعم اتخاذ القرار وإصدار المؤشرات الرسمية للإمارة، وقع المذكرة عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وهشام خليفة القيزي المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

تصميم

وبموجب المذكرة، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية عن إمارة دبي، وذلك حسب متطلبات كل منهما، كما سيقدم مركز دبي للإحصاء، بموجب المذكرة، الدعم الإحصائي لمؤسسة صندوق المعرفة، من خلال تصميم وتنفيذ المسوح الإحصائية، والدراسات الاستطلاعية، وقياس الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، لدعم استراتيجية وخطط مؤسسة صندوق المعرفة.

وقال عارف المهيري بأن هذه المذكرة تأتي في إطار دور المركز الاستراتيجي في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وما تتبوأه خطة دبي الاستراتيجية والمؤسسات المعنية بتنفيذها من أولوية استراتيجية قصوى، إذ يسخر المركز كل إمكاناته لتقديم الدعم الإحصائي بمختلف مجالاته، كما أثنى المهيري على مستوى تعاون صندوق المعرفة في دعم المركز بالمدخلات الإحصائية، التي تقع ضمن اختصاصاته، ما يسهم في تحقيق التكامل المعلوماتي الحكومي.

دعم

ومن جهته، قال هشام القيزي بأن المذكرة تأتي في إطار ما توليه مؤسسة صندوق المعرفة من أهمية كبيرة للمعلومة الإحصائية، إذ إنها تعد المحور الحقيقي للخطط البناءة والقرار السليم، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق اختصاصات المؤسسة المعنية بدعم وتطوير القطاع التعليمي بالإمارة، مضيفاً أنه على الرغم من التعاون المستمر مع المركز خلال الفترة السابقة، إلا أننا حرصنا على الارتقاء بذلك التعاون إلى أعلى مستويات الشراكة المؤسسية، لمضاعفة القيمة المضافة، للتعاون والشراكة بين المركز والمؤسسة.

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