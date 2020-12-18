تعاون بين «اقتصادية عجمان» وجمعية الإمارات للملكية الفكرية

المصدر: (عجمان- البيان )

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري لمنتسبي الدائرة وللموظفين في مجال الملكية الفكرية، وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي وبناء شراكة تعاونية بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

ووقع المذكرة كل من عبد الله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة المركز.

وقال الحمراني إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة، وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي، وتطوير خدمات المتعاملين، وتنسيق مجالات العمل المشترك، بغية تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات، والتنسيق بين الطرفين في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.

ومن جانبه قال العبيدلي إن مذكرة التفاهم تعتبر إضافة إلى سلسلة المذكرات التي وقعها المركز مع العديد من الجهات وهي نتاج لحرص المركز على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية والدوائر الحكومية عبر بناء شراكة مؤسسية تعاونية لتبادل الخبرات والمعلومات، وبهدف الارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة بين الجانبين والدفع بعجلة التنمية المستقبلية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

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