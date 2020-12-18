دورات تدريبية لأصحاب الهمم من موظفي حكومة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي عن إطلاقها ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف أصحاب الهمم من موظفي حكومة أبوظبي ضمن برنامج «ميثاق العمل الحكومي» والذي جرى إطلاقه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وذلك خلال الفترة من 14 حتى 28 ديسمبر الجاري في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لترسيخ ثقافة العمل الإيجابي وتزويد المشاركين بالمهارات الوظيفية التي من شأنها تمكينهم في بيئة العمل. وتأتي المبادرة في إطار جهود الأكاديمية لدعم الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم 2020 - 2024 بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم في مختلف المجال

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز