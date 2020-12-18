الموارد البشرية في رأس الخيمة تطلق نظام التشارك الوظيفي

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة نظام التشارك الوظيفي الذي يعتبر أحد الأنظمة الفريدة من نوعها وهو أحد أنواع البدائل الوظيفية المرنة الذي يتم من خلاله تقسيم وظيفة كاملة إلى وظيفتين جزئيتين بشكل متكامل لضمان تحقيق المخرجات والنتائج المتوقعة من الوظيفة.

ويهدف النظام إلى توفير فرص واكتساب خبرات للباحثين عن عمل وإتاحة التوازن بين الحياة العملية والشخصية واستقطاب المواهب الوظيفة، وتعزيز الوظيفة بقدرات ومهارات وإمكانات متنوعة لمواجهة تحدياتها وإنجاز أهدافها. ويتم تطبيق النظام التشاركي على الموظفين المواطنين المعينين في الوظائف الإدارية والتخصصية دون الوظائف الإشرافية، ويوجد نوعان من أنواع التشارك هما النمط المستقل «اختلاف المهام»، ونمط التوأمة «تماثل المهام».

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