6000 موقف في عجمان خضعت لخدمة الدفع خلال 2020

المصدر: عجمان - البيان

أخضعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 6000 موقف لخدمة الدفع المستحقة خلال العام الحالي 2020، وذلك لتوفير مواقف متعددة للسكان والزوار والسياح وأصحاب المنشآت والمحلات. وحرصاً من دائرة البلدية والتخطيط على إعادة تنظيم المواقف بالإمارة.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، «أن قسم المواقف أعد خطة تشمل كافة مناطق الإمارة لتنظيم عمل المواقف ومنح الفرصة للجميع للاستفادة من الخدمات بشكل عادل وتنظيم وقوف المركبات، وعدم استغلال المواقف بشكل عشوائي واستغلال المواقف لفترات طويلة، مما يحقق زيادة في معدل دوران الموقف». وذكر: «أن الدائرة ضمن خطتها للعام الحالي وزعت المواقف في شارع النعيمية والمنطقة المحاذية له وشارع السلام وشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الاتحاد المرحلة الثالثة، بالإضافة لمنطقة الحي التراثي».

ومن جهته أوضح حميد الفلاسي رئيس قسم المواقف بالدائرة، أن دائرة البلدية وفرت للمتعاملين قنوات دفع ذكية متعددة لدفع ‏رسوم المواقف والمتمثلة بتطبيق MPDA وخدمة الرسائل النصية، ‏حيث تحرص الدائرة على توجيه المتعاملين لتقليل استخدام الأجهزة التقليدية في ظل الظروف الراهنة، والتي يشهدها الجميع وسط استمرار جائحة «كوفيد 19».

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