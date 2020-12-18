البواردي يستقبل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، أمس، الفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وبحث معالي محمد بن أحمد البواردي والمسؤول الأمريكي خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

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