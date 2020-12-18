«روح السعادة» تعزّز الرضا الوظيفي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بزيارة الإدارة العامة للموارد البشرية ضمن مبادرة «روح السعادة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً بهدف إسعاد الموظفين.

والتقى اللواء السلال الفلاسي مع موظفي الإدارة العامة للموارد البشرية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على سياسة الباب المفتوح وعقد اللقاءات الدورية مع الموظفين من مختلف الرتب العسكرية والمسميات الوظيفية والكادر المدني، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم، بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهم، مما ينعكس ذلك على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية، كما أن التواصل المباشر يعتبر حلقة وصل بين المسؤول الأعلى والمباشر والموظف، وضمان نشر ثقافة مؤسسية موحّدة تعنى بالوصول إلى الرضا الوظيفي الفعلي لدى الموظفين.

رأس المال

وفي ختام زيارته، أكد اللواء السلال الفلاسي حرص شرطة دبي وبتوجيهات من معالي القائد العام على تحقيق الاستقرار الوظيفي، والتركيز على الموظف الذي يعد رأس المال الحقيقي في القوة، مبيّناً أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو إيجاد حلقة وصل بين المسؤول الأعلى والمباشر والموظف.

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