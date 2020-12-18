تعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة لتعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام وذلك من خلال ترقيم أرصفة محطات الوجهات الأخيرة للركاب بدلاً من مسمّياتها. وتستمر الهيئة كذلك في تحديث اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر والترام وفق خطة شاملة بدأت أواخر نوفمبر من العام الجاري وتنتهي في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

معايير

وتفصيلاً، قال حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات:«تأتي حملة تعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام من خلال ترقيم أرصفة محطات الوجهات الأخيرة للركاب بدلاً من مسمّياتها استناداً إلى أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال».

وأضاف المطوّع:«إن خطة تحديث اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر تسير وفق الجدول الزمني المقرر لها حيث يأتي تنفيذ هذه الخطة إثر التغييرات، التي حصلت على أسماء 5 من محطات المترو مؤخراً، لذا اقتضى الأمر توفير أدقّ المعلومات عن المحطات وأرصفتها ليكون التنقّل اليومي للركاب أكثر سلاسة وراحة».

5 محطات

ونوّه إلى أن الهيئة كانت قد أعادت كذلك تسمية 5 من محطات مترو دبي وهي: الفهيدي لتصبح «شرف دي جي» بعد توقيع اتفاقية جديدة لحقوق التسمية مع «مجموعة شرف» المالكة لـ«شرف دي جي» بالإضافة إلى محطة بنك أبوظبي الأول لتصبح «أم الشيف»، ومحطة نور بنك لتصبح «الصفا»، وداماك لتصبح «مرسى دبي» ونخيل لتصبح محطة «الخيل» وذلك في خطوة جديدة تأتي ضمن إطار استراتيجية إعادة هيكلة حقوق التسمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز