وفد شرطة أبوظبي يزور المشرحة المركزية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اطلع وفد من فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة للتعرف على جثث مجهولي الهوية أثناء الأزمات والكوارث وذلك خلال زيارته للمشرحة المركزية في إمارة أبوظبي التابعة لشركة صحة.

وأكد المقدم مصبح محمد الكعبي رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث أهمية هذا النوع من الزيارات بين الشركاء لمعرفة القدرات وبناء الأدوار والمسؤوليات عليها وتدريب الفرق الداعمة وفقاً لها.

وأشاد بتجهيزات المشرحة المركزية من حيث البنية التحتية والإمكانيات التي تعتبر الرائدة من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأوضح أن هذه الإمكانيات تضعنا في موضع مسؤولية لرفع مستوى كفاءة الفريق وصولاً إلى أفضل المستويات وأعلى درجات الاستعداد فيما يتعلق بمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث.

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