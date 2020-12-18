أحمد جلفار: التضامن الإنساني مناسبة لرفع الوعي

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني مناسبة هامة لتذكير شعوب الأرض بأهمية أن نحتفي بوحدتنا في إطار التنوع، وأن نرفع الوعي لدى أفراد المجتمع من مختلف الفئات والشرائح بأهمية التضامن على مختلف الصعد والمستويات. وقال: «تبدو هذه الأهداف أكثر أهمية هذا العام مع الضغوط المتنوعة والكثيرة التي فرضها انتشار جائحة كورونا، حيث برزت أهمية التضامن بأجلى صورها، وتحولت من فضيلة نسعى لنشرها إلى واجب يجب أداؤه». وأضاف: «وضعت ظروف هذا العام تحديات جديدة وأعادت بعض الدول والشعوب سنوات إلى الوراء في مجال التنمية، ما تتطلب منا جميعاً التعاون والتضامن والعمل المشترك لأجل الآخرين».

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