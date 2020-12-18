30 فيديو حول اللياقة البدنية للأطفال

المصدر: (أبوظبي- وام)

نشر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، 30 فيديو توعوياً حول اللياقة البدنية، تستهدف ثلاث فئات عمرية، من العمر 6 إلى 16 سنة، لتشجيعهم على اتباع نمط الحياة الصحي، وذلك في إطار حرص المجلس على إطلاق المبادرات التوعوية والصحية للأطفال.ويبث المجلس هذه المقاطع على جميع منصاته، والتي تم تنفيذها وإعدادها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، ومبادرة جسدك أمانة، التابعة لهيئة الخدمة الوطنية، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وفندق روتانا السعديات، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للإعلام.

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