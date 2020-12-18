«الصحة» تحصل على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصولها بكافة منشآتها على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في منافسة ضمن أفضل 100 مؤسسة صحية حول العالم من 28 دولة، تقديراً لتميزها وجهودها في الاستجابة المبتكرة والسباقة كمنظومة عمل متكاملة واستراتيجية شاملة وعلى كافة المستويات، كانت السبب في تفوق وتميز الوزارة في مواجهة كوفيد 19. وذلك في إنجاز جديد يضاف لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم بتعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية.

ويرتكز هذا الإنجاز إلى تنوع ومرونة قطاعات الوزارة في الاستجابة للظروف الطارئة، من خلال تبني وتنفيذ واعتماد طرق جديدة للعمل. وهذا ما أسهم في تسريع التحول الإيجابي في تقديم الرعاية الصحية والسيطرة على تداعيات كوفيد 19 بالشكل الأمثل. وذلك عقب انتهاء التقييم الشامل لخطط الاستجابة التي وضعتها الوزارة من قبل لجنة دولية مختصة تتكون من خبراء عالميين في القطاع الصحي.

حيث تم الإعلان عن تكريم الوزارة في الموقع الرسمي خلال حفل افتراضي نظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات للكشف عن نتائج برنامج «تلبية نداء الواجب لمواجهة كوفيد 19» الذي أطلقه الاتحاد مؤخراً لتكريم منظمات الرعاية الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في جميع أنحاء العالم، التي تميزت في تقديم الواجب الإنساني من خلال وضع خطط مبتكرة واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة كوفيد 19.

نموذج متفرّد

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت ريادة عالمية في التعامل مع فيروس كوفيد 19 بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي ابتكرتها وتطبيق الخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية، فقدمت نموذجاً متفرداً يعكس خبرة متراكمة في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي لتعزيز ريادتها في تطوير أفضل الممارسات عالمياً وحماية مكتسبات الدولة على جميع الصعد.

تكريم مرموق

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن فخره واعتزازه بفوز الوزارة بهذا التكريم المرموق، الذي يعتبر إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات في محفل عالمي فريد يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية، كما يُعد دليلاً واضحاً على جدارة الاستحقاق والقدرة التنافسية للوزارة، وترسيخاً للمكانة الفريدة التي تتبوأها الدولة في مجال الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز