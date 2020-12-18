خدمات «ائتلاف الأمل» تغطي 170 دولة

المصدر: أبوظبي-البيان

عزز «ائتلاف الأمل» في أبوظبي الذي تم إطلاقه مؤخراً، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، قدرات شحن وتوزيع لقاحات فيروس (كوفيد 19) من خلال عقد اتفاقية استراتيجية مع شركات شحن دولية رائدة تشمل أجيليتي، وأرامكس، وهيلمان، وكوني آند ناجل، ما سيساهم في تجاوز عدد من التحديات اللوجستية بما في ذلك مرحلة التوصيل الأخيرة، كما ستعزز القدرات لإيصال ونقل مليارات الجرعات من لقاح فيروس (كوفيد 19) بحلول نهاية عام 2021.

وجرى اختيار شركات الشحن الرائدة العالمية استناداً إلى قدراتها الكبيرة وخبراتها الواسعة في مجالات التوصيل الآمن وبكفاءة عالية للقاحات في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة (في نطاقات درجات حرارة تشمل: من 2 إلى 8 درجات مئوية، و-20 درجة مئوية، و-80 درجة مئوية)، بين أي مراكز نقل أو مستودعات والمراكز الطبية والوجهات النهائية الأخرى في أكثر من 170 دولة.وتقود دائرة الصحة أبوظبي «ائتلاف الأمل» الذي يضم باقة من أبرز الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية ضمن سلسلة التوريد في إمارة أبوظبي وحول العالم بما في ذلك: موانئ أبوظبي؛ والاتحاد للشحن؛ وشركة رافد، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها «القابضة ADQ» وتتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية الحائزة على عدة جوائز والتي تقوم بتطوير الجيل التالي من الحاويات اللوجستية ذات درجات الحرارة المُدارة المخصصة لقطاع الأدوية.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نجح «ائتلاف الأمل» الذي تدعمه إمارة أبوظبي في استقطاب اهتمام ودعم الأطراف المعنية في القطاع اللوجستي العالمي خلال وقت قصير. ويؤكد التعاون الذي نعلن عنه اليوم على الإصرار الذي يبديه القطاع لمواجهة جميع التحديات المرتبطة بإيصال هذا العدد الكبير من اللقاحات بسرعة وأمان إلى أسواق متعددة في مختلف أنحاء الدول حول العالم».

خدمات

وأكد مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، أن التعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية يعزز الخدمات التي يوفرها «ائتلاف الأمل» ويرتقي بقدراته. وأضاف: «ستساهم اتفاقيات الشراكة الراسخة التي تملكها الاتحاد للشحن مع هذه الشركات الرائدة، إلى جانب خبرتنا الكبيرة في نقل المواد ذات الحساسية تجاه درجات الحرارة، في تسهيل إتمام العمليات الخاصة بنقل اللقاح وإضفاء المزيد من الثقة والمصداقية إلى العمليات التي يتم تنفيذها عبر ائتلاف الأمل».

شراكة

وقال خديم الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي أبوظبي: «تلتزم أجيليتي أبوظبي بدورها كشريك استراتيجي في دعم رؤية النمو الخاصة بإمارة أبوظبي. لقد قامت الشركة منذ الأشهر الأولى لجائحة (كوفيد 19) بمساندة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي وسلسلة توريد المعدات الطبية، وإننا نتطلع من خلال ائتلاف الأمل إلى الاستفادة من انتشارنا اللوجستي العالمي وشبكة المستودعات الواسعة التي لدينا بهدف إحداث تغيير إيجابي ملموس في هذا السياق على مستوى العالم».

تأسيس

وقال راينر هايكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»: «لم يكن قطاع الأدوية والرعاية الصحية من قبل بالأهمية التي يشهدها في الوقت الحالي، لذلك وبهدف ضمان إيصال المنتجات الحيوية مثل اللقاحات وغيرها من الأدوية التي تسهم في إنقاذ حياة الأفراد، قمنا بتأسيس شركة»هيلمان هيلث كير لوجيستيكس«المختصة بالخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية. تشكل طواقم عملنا وعملياتنا والبنى التحتية والرقمنة الأسس الراسخة لشبكة الرعاية الصحية الخاصة بنا، وهي العناصر التي تمكّننا من توفير حلول نقل وتوزيع تتسم بأعلى درجات الشفافية والابتكار ووفقاً لأفضل المعايير المعتمدة ».

قدرات

وقال روبرت كويل، نائب الرئيس الأول، لاستراتيجية الأدوية والرعاية الصحية، في «كوني آند ناجل»: «تتمتع كوني آند ناجل بصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية للأدوية والرعاية الصحية، بالإمكانيات والقدرات اللازمة وحسّ المسؤولية المطلوب لتسهيل عملية توزيع لقاحات (كوفيد 19) والمواد الأخرى الداعمة من خلال عملها مع أصحاب العلاقة العالميين».

تثمين

ثمن الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، جهود القيادة الرشيدة في مكافحة الجائحة العالمية وتوظيف موقع أبوظبي الرائد كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في خدمة الإنسانية. وأضاف: «تفخر أرامكس في أن تكون من بين الشركاء الموثوقين الذين سيؤدون دوراً محورياً في توزيع لقاحات (كوفيد-19) على مستوى العالم. تمتلك أرامكس شبكة عمليات عالمية عبر أكثر من 65 دولة، والخبرات اللازمة لتوفير حلول النقل والخدمات اللوجستية من المختبر إلى مركز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مرافقنا الحديثة، من المستودعات إلى الشاحنات، ما يضعنا في مكانة رائدة كشريك موثوق مع ائتلاف الأمل».

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