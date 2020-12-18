656 ألف مستفيد من فحوصات «كورونا» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مراكز مسح فيروس كورونا على مستوى عجمان 656647 فحصاً كما بلغ متوسط الفحص اليومي 4000 فحص منذ بداية الجائحة لنهاية نوفمبر الماضي، وأنجز مركز الطب الوقائي التابع لمنطقة عجمان الطبية فحوصات للعمالة الوافدة الخاصة بإجراءات الإقامة في الدولة لـ76435خلال العام الحالي، وإصدار عدد 7538 شهادة ميلاد، كما استفاد عدد 3631من التطعيمات المتاحة في مركز الطب الوقائي بعجمان.

محاصرة الوباء

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ (البيان) إن الجهود التي بذلتها الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية وتطبيق التدابير الاحترازية أسهمت في محاصرة الوباء، لافتاً إلى تكثيف الفحوصات الطبية المجانية لفيروس كورونا المستجد تأتي بهدف تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع من الجائحة والعمل على استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها مراكز الرعاية الصحية.

وذكر أن مركز الطب الوقائي بعجمان يبذل جهوداً مضاعفة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بعجمان والتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الفيروس وحفظ الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً بأنه تم إجراء 656647 فحصاً كما بلغ متوسط الفحص اليومي 4000 فحص منذ بداية الجائحة لنهاية نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أن المركز يقوم بعملية السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال التقصي المبكر وفحص المخالطين للحالات المؤكدة .

مبادرات مجتمعية

وتطرق الشامسي إلى دور مركز الطب الوقائي في تنفيذ المبادرات المجتمعية،لافتاً إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية الصحية للحد من انتشار الوباء، وكيفية الوقاية منه من خلال التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل مستمر وتعقيم وتوزيع مستلزمات الوقاية الشخصية على الدوائر الحكومية والمدارس .

خدمات

أشار حمد الشامسي إلى أبرز الخدمات الالكترونية التي أطلقت خلال العام الحالي لخدمة المتعاملين منها تحديد مواعيد فحص كورونا عن طريق الموقع الالكتروني لإجراء الفحص في مركز البيت المتوحد، واستلام نتائج الفحص على الهواتف برسالة نصية، وتم الربط مع برنامج الحصن وإدراج نتائج الفحص عليه، كما تم إضافة خدمة المواعيد لفحص العمالة الوافدة وذلك للتسهيل على المتعاملين وأخذ الخدمة بسهولة .

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