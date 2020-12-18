خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك بوتان باليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، برقية تهنئة إلى جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك ملك مملكة بوتان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك ملك مملكة بوتان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز