حاكم الشارقة يلبي رغبة طفلة بلقائه

المصدر: البيان الإلكتروني

بكل حفاوة وترحاب، لبّى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأب الحنون سلطان القلوب الذي يحتضن براءة خورفكان، لبى سموه رغبة الطفلة الريان الخوري، من خورفكان، بلقاء سموه، بعدما تمنت أن تلتقي سموه لتشكره على جهوده الكبيرة في مدينة خورفكان.

ليس غريباً، فمن يحمل قلباً حنوناً كقلبه، ويَرْهَن نفسه في خدمة أبناء وطنه لا يتوانى لحظة في تلبية نداء البراءة، إحدى فلدات كبده، وتحقيق حلمها الصغير.

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