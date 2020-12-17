«الإمارات للمحامين» تنضم لقائمة مستفيدي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في إمارة الشارقة، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 59 دولة حول العالم.

وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد، الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، فيما وقعها عن طرف الجمعية، المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور منى محمد العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والمقدم مسعود الحماد نائب رئيس اللجنة، والملازم يحيى علي ممثل قطاع الاتصال الحكومي في اللجنة.

وأكد العميد السويدي، أن تعزيز الشراكة البنّاءة مع الجهات والدوائر المحلية والاتحادية، يعد نهجاً انتهجته القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، الذي يحرص دائماً على دعم الجهود والبرامج المشتركة، المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشرطة، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق ورفع مستوى السعادة لدى الموظفين.

تعزيز الولاء

وأشار السويدي إلى أن برنامج «إسعاد»، أنشئ بهدف تعزيز الولاء المؤسسي لدى الموظفين، ورفع مستوى السعادة لديهم، مضيفاً أن فريق لجنة بطاقة إسعاد، بذل خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة، تكللت بتحقيق نتائج ممتازة، بالتعاون مع شركائهم في المؤسسات والشركات التجارية، ما دفع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، للانضمام إلى البرنامج، مقدماً الشكر إلى رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وإلى كافة أعضائه، ووجههم ببذل المزيد من الجهد لتطوير عملهم، والحفاظ على الإنجازات التي حققوها.

جهود

ومن جانبه، تقدم المستشار زايد سعيد الشامسي بالشكر الجزيل إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنشائه وتبنيه لفكرة بطاقة «إسعاد»، وتسخيره كل الوسائل لإنجاحها، ما يعكس سعي معاليه واهتمامه الدائم لتوفير كل مقومات السعادة، والشكر لمنى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، لجهودها المبذولة في تسهيل انضمام الجمعية، وتبادل المنافع مع منتسبي شرطة دبي.

وأكد الشامسي «إن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تسعى بتوقيع الاتفاقية، إلى تقديم أفضل المميزات، حيث تتيح المذكرة لمنتسبي الجمعية والعاملين والموظفين لديها، الانضمام لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، للاستفادة من الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات من الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، الفنادق، المطاعم، ومستلزمات البناء، وغيرها من القطاعات».

عضوية

وأضاف: «إن الجمعية ستقدم لخريجي أكاديمية شرطة دبي، فرصة انضمام مجانية لعضوية الجمعية، مع تنظيم برامج تدريبية مجانية لهم، والحصول على خصومات في البرامج التدريبية، والورش والمؤتمرات الداخلية والخارجية».

ويأتي توقيع المذكرة، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود، وتبادل الخبرات، وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، والأهداف العامة للطرفين.

تزويد

وتتيح مذكرة التفاهم، انضمام موظفي جمعية المحاميين والقانونيين في الشارقة، إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة «إسعاد»، وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية، لمنح موظفيهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبين الدروع والهدايا التذكارية، وكلمات الشكر، متمنيين للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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