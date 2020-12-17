البواردي يستقبل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

المصدر: وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي اليوم الفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وبحث معاليه والمسؤول الأمريكي خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

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