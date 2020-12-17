طبيب إماراتي يجري 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب سنويا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور عمر سالم الفلاسي، استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت جلَّ اهتمامها لأبناء الإمارات، ووفرت لهم كل السبل للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات التي تأهلهم للعمل في القطاع الصحي، والإسهام في توفير الرعاية الطبية عالية الجودة لأفراد المجتمع.

وأضاف أنه يجري هو وزملائه في قسم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية نحو 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب (الكي)، إلى جانب عمليات زراعة وإزالة البطاريات، وأجرى مؤخراً عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم كانا يعانيان من تسارع شديد في ضربات القلب، وتم علاجهما باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذو الدقة العالية، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت «صحة».

وقال إن شركة «صحة» التي تعد أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات أتاحت له الفرصة الكاملة للترقي في مجال عمله، وقدمت له ولزملاءه من أبناء الإمارات كل أنواع الدعم ليكونوا قادة مبتكرين في قطاع الرعاية الصحية، وفتحت أمامهم الأبواب واسعة لتعزيز مهاراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات كل في مجال تخصصه.

ودعا الدكتور عمر الفلاسي شباب الإمارات من الجنسين لدراسة الطب في مختلف التخصصات والحصول على أعلى الشهادات للمساهمة في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، فالإمارات تستحق من أبنائها أن يبذلوا كل جهد لرفعتها وتقدمها، وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وتحمل المصاعب والتعامل مع التحديات بصبر وعزيمة لأن مهنة الطب من المهن التي تحتاج إلى قوة إرادة وتحمل لمواجهة كل المواقف التي يمر فيها الطبيب خلال عمله.

وحصل الدكتور عمر الفلاسي على درجة البكالوريس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006 ، وأتاحت له «صحة» فرصة للتدريب في مستشفىي العين وتوام وبعد ذلك أتيحت له فرصة التدريب في المواد الاختيارية في كندا في مستشفى جامعة أونتاريو، ومن ثم تم قبوله في برنامج الإقامة لأمراض القلب في فرنسا (جامعة مونبلييه 1) عاماً كاملاً في مختبر الفيزيولوجيا الكهربية للقلب حيث أنهى برنامج الإقامة عام 2013، ليبدأ بعدها برنامج زمالة لمدة عامين في برنامج كهربائية القلب، ومن ثم أكمل التدريب من خلال الانضمام للزمالة الثانية في مستشفى تورنتو العام في جامعة تورنتو في كندا، ليعود إلى دولة الإمارات في عام 2017 بعد أن شارك ف إجراء نحو 1000 عملية زرع جهاز، ونحو 700 عملية استئصال.

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