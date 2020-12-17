محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد

المصدر: (دبي ــ البيان)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في استراحة المرموم بدبي.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الودية الأخوية، وعدداً من القضايا والشؤون الوطنية. ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد على «تويتر»: «سعدت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مباركاً له تصدر الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة، المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحصولها على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية. عاشت الإمارات بقادتها وأهلها وطناً للتميّز والإنجاز».

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