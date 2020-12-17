الإمارات تغيث غزة بطائرة مساعدات طبية ثالثة لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية، في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية، في شهر مايو الماضي.

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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لدعم الأشقاء في قطاع غزة

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