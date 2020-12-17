«كهرباء دبي» توعي متعامليها بأهم الإجراءات في موسم الأمطار

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعية لتعريف متعامليها بأهم الاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها في موسم الأمطار لتجنب حدوث أي أعطال داخلية وضمان سلامة واستمرار إمدادات الطاقة الكهربائية.

ويمكن الاطلاع على الإرشادات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ودعت الهيئة المتعاملين للاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد وذلك لتفادي أي انقطاع في خدمات الهيئة.

التزام

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة إعداد خطط استباقية لضمان توفير جميع خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية، كما تحرص الهيئة على رفع مستوى وعي المتعاملين من خلال حملات التوعية التي تطلقها على مدار العام. وقال: «تعمل الهيئة على تعزيز مرونتها من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغييرات، وذلك لضمان استمرار الأعمال. وأثمرت جهود الهيئة تحقيق نتائج عالمية مهمة في استمرار الأعمال حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2020».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز