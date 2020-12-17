«دفاع مدني دبي» تستعرض خطة تأمين احتفالات رأس السنة

المصدر: ( دبي - البيان )

ترأس العميد جمال بن عاضد المهيري المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، اجتماعاً لاستعراض الترتيبات الخاصة بتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي، في مناطق برج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وجميرا وفندق ومنتجع باب الشمس والقرية العالمية، وكافة المواقع المقررة، بما يحقق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لأفراد الجمهور.

وجرى خلال الاجتماع، اعتماد الخطة المحكمة التي وضعت على مستوى قطاع الإطفاء والإنقاذ، والقطاعات المساعدة، وتحديد طرق حركة الآليات والمركبات، لتنفيذ مهامها بالسرعة المطلوبة، وتأكيد الجاهزية التامة لكافة الوحدات والفرق التخصصية، التي تراعي أعلى المطلوبات والموجهات العالمية في المجال التخصصي.

وأكد العميد المهيري، اكتمال الترتيبات الخاصة بتأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة.

ودعا المهيري أفراد الجمهور، إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات، والتعاون مع الجهات الرسمية، حتى تخرج الفعاليات في صورتها الزاهية والمشرفة، وسط أجواء السعادة والطمأنينة والبهجة، لتعزيز مكانة الدولة وإمارة دبي، في استضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة، وفق أعلى المؤشرات العالمية.

وأشار بن عاضد إلى أن الإدارة العامة، قد أجرت تمريناً استراتيجياً في برج خليفة، لاختبار الجاهزية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرطة وإسعاف دبي وإعمار، بهدف تعزيز كفاءة وأداء الفرق والوحدات المشاركة.

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