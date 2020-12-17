مدير عام محاكم دبي يلتقي الموظفين الجدد «عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، لقاء افتراضياً «عن بعد» بتقنية الاتصال المرئي للموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الدائرة، لتحقيق التواصل الفعال بينهم، لتكون مدخلاً رئيساً في عملية التطوير والتحديث، وللاطلاع على آخر المستجدات تحقيقاً للشفافية لإنجاز الخطط والأهداف الاستراتيجية السنوية من خلال ضمان الوصول لعمليات الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي.

وأوضح طارش المنصوري أن اللقاء يهدف لفتح المجال للموظفين للاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم ومختلف الموضوعات التي تخص مجال العمل بالدائرة وإيصالها إلى الإدارة العليا مباشرة، وللاطلاع على سير الأعمال ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأمور العمل في سبيل إيجاد بيئة وظيفية متميزة للعمل، مؤكداً أهمية أن يتصف الموظف بالإيجابية لأن بيئة العمل الإيجابية هي العنصر الأساسي لإحساس الموظفين بالراحة والاستقرار والترابط، وأداء الواجبات بجودة عالية.

وقال: إن رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة وسياساتها المتميزة، هي المسار الذي تعتمد عليه محاكم دبي، في وضع مبادراتها وتوجهاتها لتبلغ بها أعلى القمم، من خلال كوادرها البشرية، كما أشار مدير عام محاكم دبي إلى أهمية الولاء المؤسسي وتأثيره وعائده الإيجابي على جهة العمل، مؤكداً أن الموظف الذي يتمتع بولاء عالٍ لجهة عمله يجعله يصل في أحيان كثيرة إلى اعتبار هذه الجهة أسرته الكبرى ويتصرف بناء على ذلك فتجده يعمل لها من دون كلل ولا ملل بل باستمتاع وحماس ويحرص على تمثيلها خير تمثيل، كما تمنى للجميع التوفيق في العمل وبذل المستطاع لرفعة سمعة الدائرة.

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