مكتوم بن محمد: للبحرين وملكها مكانة خاصة في قلوبنا

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «نفرح اليوم بفرحة مملكة البحرين بيومها الوطني الـ49، ونهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين الشقيق بهذه المناسبة السعيدة.. للبحرين وملكها مكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها الطيب نكن مشاعر المحبة والإخاء.. نسأل الله للمملكة دوام الخير والأمان والازدهار».

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