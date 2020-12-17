«الشؤون الإسلامية» في «الوطني» تناقش مشروع قانون اتحاد الملاك

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري «مقررة اللجنة»، وحمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس»، وناعمه عبد الرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيره العفاري.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي «رئيس اللجنة»، إن اللجنة ناقشت بشكل تفصيلي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك المكون من 40 مادة، وأجرت عدداً من التعديلات عليه واستحدثت بعض المواد. وأضاف: إن اللجنة ستناقش في اجتماعات مقبلة بحضور ممثلي الحكومة مشروع القانون، ومن ثم إعداد التقرير النهائي حوله لرفعه لرئاسة المجلس ومناقشته ضمن أجندة جلسات المجلس المقبلة.

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