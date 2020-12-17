«تقنية الوطني» تنتخب يوسف البطران رئيساً ومحمد الكشف مقرراً

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة يوسف عبدالله البطران، الذي تم انتخابه «رئيساً» للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب محمد عيسى الكشف «مقرراً» بالتزكية، وذلك وفقاً للمادة الـ52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وعائشة راشد اليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على خطة عملها الرقابية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها موضوع عام بشأن تطوير الصناعة الوطنية.

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