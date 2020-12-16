بلدية الشارقة تحصل على آيزو نظام إدارة المخاطر

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت بلدية مدينة الشارقة على آيزو نظام إدارة المخاطر ISO 31000:2018 بعد اجتيازها لجميع متطلبات الشهادة واجتياز مرحلة التدقيق خلال الفترة الماضية، حيث تم تطبيق مواصفة الآيزو على جميع إدارات البلدية، لتتوج البلدية جهودها في هذا المجال وتواصل مسيرة التميز التي تعزز من مكانتها وريادتها في مجال العمل البلدي.

وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، «أنه تم تطبيق المواصفة على كافة إدارات البلدية وتم العمل على تطبيقها انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة سليمة في مكان العمل توفر للموظف البيئة المحفزة على العمل، سعياً منها لتحقيق الإنجازات المتتالية، والتي جعلت منها جهة خدمية متميزة تقدم لموظفيها ومتعامليها أفضل وأرقى الخدمات، وتختصر عليهم الوقت والجهد وتعزز من مستوى الرضا لديهم».

ومن جانبها أوضحت بدور الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن تطبيق منهجية الآيزو شملت المخاطر الاستراتيجية والمخاطر التشغيلية ومخاطر عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات، حيث تهدف البلدية من تطبيق نظام إدارة المخاطر لأن تصبح جهة رائدة ونموذجاً متميزاً في تطبيق نظم إدارة المخاطر، واستحداث أساليب متطورة من خلال برنامج التحول الرقمي لمواجهة التحديات المؤسسية واستثمار الفرص المتاحة وتقليل أثر المخاطر التي تؤثر على استمرارية العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز