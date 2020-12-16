«إسعاف دبي» تنظم مبادرة توعوية حول السكري

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلة بشعبة الصحة والسلامة، بالتعاون مع عيادة أستر بدبي، مبادرة توعوية صحية، عن مخاطر مرض السكري، حضرها خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومديرو الإدارات والموظفون.

وتأتي المبادرة التي أقيمت في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرئيس بورسان الثالثة، على مدى 5 أيام متتالية، في إطار حرص المؤسسة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وتكريس المعايير الصحية الإيجابية للوصول إلى تحقيق مجتمع صحي وسليم، كما تضمنت المبادرة تقديم الفحوصات الطبية المجانية للموظفين والمتعاملين.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن تنظيم المبادرة، يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية، التي تنفذها المؤسسة على مدار السنة، بهدف تعزيز الوعي لدى الموظفين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، ورصد احتياجاتهم الاجتماعية والصحية، وتوفير شتى الإمكانات والمبادرات في بيئة عمل صحية، تتوافق مع رؤية الحكومة، واستراتيجيتها بتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من الأمراض، وتوفير بيئة صحية مستدامة، إضافة إلى تقوية العلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تفعيل الشراكة، وتعزيز التعاون معهم، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، وتعزيز القدرة على تقديم العناية بالمرضى والمصابين».

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