تكريم موظفي المختبر الجنائي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كرَّم المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان موظفي المختبر الجنائي، وذلك لتميزهم الوظيفي ودورهم الفعال في دعم جهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية من خلال سرعة إنجازهم فحوص المختبر الجنائي وإبرازهم النتائج الدقيقة والتي كان لها الأثر الكبير في الكشف عن المجرمين وحل القضايا.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجهود المكرمين وإنجازاتهم المقدمة وتميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميزهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة عجمان المتميزة.

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