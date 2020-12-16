بن عاضد يناقش خطة الدفاع المدني بدبي لتأمين احتفالات رأس السنة 2021

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد جمال بن عاضد المهيري المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، اجتماعاً لاستعراض الترتيبات الخاصة بتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي، في مناطق برج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وجميرا وفندق ومنتجع باب الشمس والقرية العالمية، وكافة المواقع المقررة، بما يحقق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لأفراد الجمهور.

واعتمد الخطة المحكمة التي وضعت على مستوى قطاع الإطفاء والإنقاذ والقطاعات المساعدة، وتحديد طرق حركة الآليات والمركبات لتنفيذ مهامها بالسرعة المطلوبة، وتأكيد الجاهزية التامة لكافة الوحدات والفرق التخصصية، التي تراعي أعلى المطلوبات والموجهات العالمية في المجال التخصصي.

وأكد العميد جمال بن عاضد المهيري اكتمال الترتيبات الخاصة بتأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة وما تمثله الفعالية من أهمية لأفراد الجمهور بالتميز الكبير لإمارة دبي على مستوى العالم، مؤكدا أن الدفاع المدني بدبي يضع في تقديراته جميع الخطوات والتوجيهات الخاصة بتأمين الفعاليات وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

ودعا المهيري أفراد الجمهور إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتعاون مع الجهات الرسمية حتى تخرج الفعاليات في صورتها الزاهية والمشرفة وسط أجواء السعادة والطمأنينة والبهجة لتعزيز مكانة الدولة وإمارة دبي في استضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة وفق أعلى المؤشرات العالمية.

وأشار بن عاضد إلى أن الإدارة العامة قد أجرت تمريناً استراتيجياً في برج خليفة لاختبار الجاهزية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرطة وإسعاف دبي وإعمار، بهدف تعزيز كفاءة وأداء الفرق والوحدات المشاركة، وتأكيد حالة التأهب القصوى للتعامل باحترافية مع أي مخاطر محتملة.

جاء ذلك بحضور العقيد خبير فراس بالحصا مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإنابة والرائد عامر أحمد الديسي مدير إدارة شؤون المراكز بالإنابة، والرائد علي حسن الأحمدي مدير مركز الاتحاد، والرائد عمر مبارك بالجافلة رئيس قسم الأزمات والكوارث في إدارة العمليات، والمعنيين من الإدارات الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز