محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية

المصدر: البيان الإلكتروني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى جمهورية مصر العربية.

وقال سموه على حسابه في تويتر "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها pic.twitter.com/Kt0A4bOH98 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2020

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