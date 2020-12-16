حمدان بن محمد يعتمد أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أجندتا المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. واطلع سموه على نتائج أجندة المجلس للعام الماضي. وذلك خلال ترأس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء في دبي.

وقال سموه في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في تويتر: "ترأّست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي واعتمدنا أجندته وأجندة مجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021 في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. واطلعنا على نتائج أجندة المجلس للعام الماضي.. جهود كبيرة نثمّنها للقطاعين الحكومي والخاص لفترة استثنائية تفادينا الأسوأ منها".

وأضاف سموه أن: "أجندة المجلس لـ2021 تركز على مستقبل الخدمات الحكومية والفرص الكامنة في الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء، ورفع الجاهزية للتصدي للأزمات وتعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لمواطني دبي والمقيمين فيها".

وأشاد سموه بقوة اقتصاد دبي ومرونته، قائلاً: "اقتصاد دبي أظهر قدراً كبيراً من المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية رغم كل التحديات.. ولدينا للمستقبل خطط ومشاريع طموحة.. أثق في قدرة القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة لخدمة المجتمع ودفع مسيرة التنمية الشاملة إلى الأمام".

كما اعتمد سموه برنامج زراعة الأعضاء في دبي، موضحاً: "اعتمدنا برنامج زراعة الأعضاء في دبي لتأكيد ريادتها عالمياً في هذا المجال ولتحسين حياة الناس ومنحهم أمل الحياة بشكل أفضل. القطاع الصحي يحظى باهتمامنا ومتابعتنا لأن صحة الناس أمانة في أعناقنا.. هدفنا كذلك تعزيز قطاع السياحة العلاجية في دبي في ضوء إمكاناتها طبية عالمية المستوى".

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