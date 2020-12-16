الصحة تسحب تشغيلة من دواء يعالج الربو وانتفاخ القنوات التنفسية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحدة من الصنف الدوائي API Sinocort Nasal Spray، المستخدم للتخفيف من أعراض الربو وانتفاخ القنوات التنفسية، بناءً على ما ورد في تقارير دراسات المواصفات المعتمدة وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز أنظمة الجودة والسلامة الصحية وفق المعايير العالمية.

وجاء هذا القرار بناء على التعميم الموجه إلى مــدراء المناطـــق الطبيــة والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب تشغيلة واحدة من المستحضر الدوائي المثيل المصنع لدى شركة عمان للصناعات الدوائية الأردنية برقم تشغيلة ME051 بعد أن اظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة.

وأوضح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية أن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب التشغيلة الواحدة للمنتج المذكور من القطاعين العام والخاص، والطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة المذكورة إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورّد. وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام التشغيلة، يجب التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR كما يمكن الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وناشد الدكتور الأميري أفراد المجتمع عدم تداول أو استخدام التشغيلة، والتخلص منها في حال وجودها، وضرورة مراجعة الطبيب لاستخدام تشغيلات أخرى سليمة من المنتج، مؤكداً حرص الوزارة على صحة وسلامة أفراد المجتمع وعلى تواصل لجنة اليقظة الدوائية مع الهيئات الدوائية العالمية والشركات الدوائية الوطنية والعالمية لمواكبة أي مستجدات تختص بالتحذيرات الدوائية.

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