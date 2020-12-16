المصدر: (دبي ــ البيان)

تصدرت الإمارات عربياً في تقرير التنمية البشرية 2020 والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بأربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي لتأتي في المرتبة 31 عالمياً من بين 189 دولة شملها التقرير.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، إن الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية وعلى مختلف الأصعدة.

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الإمارات الأولى عربياً في التنمية البشرية 2020

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