إطلاق 30 مشروعاً اجتماعياً ناجحاً من خلال «معاً»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن 30 مشروعاً اجتماعياً ناشئاً ساهمت في إحداث أثر اجتماعي إيجابي لدى ما يزيد على 15 ألف شخص في أبوظبي، وذلك ضمن عدد من الإنجازات البارزة التي تحققت من خلال حاضنة «معاً» الاجتماعية منذ إطلاق برنامجها التجريبي في مايو 2019.

وتعدّ حاضنة «معاً» والمسرّع الاجتماعي برنامجاً للابتكار الاجتماعي يهدف إلى دعم وتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية الناشئة، حيث قدمت «معاً» الدعم حتى الآن إلى 30 مؤسسة ناشئة في القطاع الاجتماعي عبر دوراتها الـ 3 الأولى، تجاوز الـ 6 ملايين درهم بهدف إقامة مؤسسات مؤثرة تعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية في أبوظبي والتي تم تحديدها من خلال استبيان جودة الحياة الذي أجرته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بينما تساهم في الوقت ذاته في الاقتصاد على نطاق واسع.

طموح

ومنذ إطلاقها في مايو 2019، تلقت الحاضنة أكثر من 800 طلب من 21 دولة مختلفة في 5 قارات، قدمها روّاد الأعمال الاجتماعيون ممن لديهم الطموح والأفكار المبتكرة التي تسعى لمعالجة الموضوع الخاص بكل دورة من حاضنة معاً الاجتماعية.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «فخورون للغاية بالإنجازات الكبيرة التي تحققت من خلال حاضنة معاً الاجتماعية، فمنذ الإعلان عن انطلاق الدورة الأولى للحاضنة، تلقينا استجابة ضخمة من قبل العديد من روّاد الأعمال الاجتماعيين الناشئين من أصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم».

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