أمين عام «الوطني» يبحث التعاون مع سفير كوريا

المصدر: (أبوظبي - البيان )

استقبل الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كوون يونج وو سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة.

ورحب النعيمي في بداية اللقاء الذي حضرته عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، بسفير كوريا الجنوبية، معبراً عن عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، في ظل النمو التي تشهده العلاقات على مختلف المستويات خاصة السياسية والاقتصادية، وأكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية والثقافية.

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