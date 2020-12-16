مرصد الشارقة يكتشف كويكبين جديدين

المصدر: الشارقة- البيان

اكتشف مرصد الشارقة التابع لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كويكبين جديدين ضمن أحد عشر كويكباً تم رصدها في حزام الكويكبات وبالتعاون مع تلسكوب بان ستارز (Pan-Starrs) في الولايات المتحدة الأمريكية المتخصص للبحث واكتشاف الكويكبات والمذنبات.

اكتشاف

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وأوضح أنه تم اكتشاف هذين الكويكبين خلال مسابقة لمنظمة التعاون الدولي للبحث الفلكي (IASC) شارك فيها الراصد الفلكي في الأكاديمية محمد طلافحة، وذلك من خلال تحليل مئات من الصور والبيانات الفلكية التي توفرها المنظمة للعلماء حول العالم.

وأكد مدير الجامعة أن أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، وبفضل الدعم الكريم والمستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة والذي أسس الأكاديمية كمشروع قومي وطني ومقر علمي بحثي يسعى لخدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم الفضاء، ولتكون رائدة عالمياً في أبحاث ومشاريع علوم الفضاء وترسيخ مكانة الدولة كمركز علمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وأنها بهذا الاكتشاف تؤكد إمكانياتها في تحقيق هذا الجانب من دورها العلمي والعملي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تمضي قدماً بخطى ثابتة في إثراء التوعية والمعرفة المحلية بمستجدات وأهمية وأثر علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك من خلال المشاريع العلمية والبحثية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

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